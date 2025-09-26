«Оставалась надежда на чудо»: телеведущая Ольга Скабеева до последнего надеялась, что Кеосаян выживет

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала смерть режиссера Тиграна Кеосаяна. Она посвятила трагичному событию пост в своем Telegram-канале.

Журналистка рассказала, что до последнего момента верила в спасение Тиграна. Скабеева и близкие режиссера уповали в сложившейся ситуации на чудо.

«До конца оставалась надежда на чудо. Царствие Небесное, Тигран. Нам будет очень тебя не хватать. Очень», — написала телеведущая.

Также в своей публикации Ольга обратилась к Маргарите Симоньян. Она пожелала коллеге держаться, потому что после смерти мужа она стала главной для членов семьи.

«Рите — держаться! Сил справиться! Ты для своих сейчас главная», — поддержала вдову Скабеева.

Тигран Кеосаян ушел из жизни в больнице. Девять месяцев он провел в коме. Режиссеру было 59 лет. У него были проблемы с сердцем.