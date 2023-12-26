Остановилось сердце в Рождество: умер актер из сериала «Доктор Кто»

Умер британский актер Ричард Франклин, известный зрителям по сериалу «Доктор Кто». Его не стало в рождественское утро на 88 году жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно, долгое время режиссер страдал от обострения хронических заболеваний. К концу 2023 года его состояние еще больше ухудшилось, а на Рождество у него остановилось сердце. Умер Ричард в своем доме в окружении родных. Новости о его кончине подтвердил его друг и представитель Лайам Радден. Он отметил, что актер умер во сне.

Информации о похоронах пока нет. Ее Лайм обещал сообщить позже. Сейчас, по его признанию, он чувствует себя опустошенным.

Напомним, что Франклин играл капитана Майка Йейтса из UNIT в сериале «Доктор Кто» с 1971 по 1974 годы. Кроме того, эта фантастическая история не отпускала его и после окончания съемок. Так, он написал несколько книг по мотивам проекта.

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