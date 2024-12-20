«Остался не у дел»: на что жаловался дублер Боярского перед смертью

18 декабря ушел из жизни Александр Пестов, каскадер и штатный дублер Михаила Боярского. Друг артиста Сергей Мишенев рассказал, что перед смертью он жаловался на профессиональную невостребованность.

Мишенев признался, что общался с Пестовым летом по поводу работы. Александр тогда рассказывал о своих планах принять участие в съемках сериала, но до дела так и не дошло. В последние годы, как пояснил друг артиста, его только пригласили в театр поставить трюк.

Собеседник aif.ru отметил, что у Пестова не было проблем со здоровьем, мужчина был работоспособным, но самой работы было мало.

«Пришло новое поколение постановщиков и каскадеров, поэтому Саша как бы остался не удел», — пояснил Мишенев.

Александр с 1970-го по 1996 годы работал каскадером и постановщиком трюков киностудии «Ленфильм». В течение многих лет являлся штатным дублером Михаила Боярского.

Напомним, актер скончался в возрасте 78 лет. Что стало причиной смерти, не уточняется.