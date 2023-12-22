Остались жена и две дочери: актер из сериалов «Меченый» и «Шпионы» умер в 55 лет

Польский актер кино, сериалов и артист кабаре Кшиштоф Респондек ушел из жизни. Знаменитости было 55 лет. У покойного остались жена и две дочери, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

О смерти артиста сообщил его друг и коллега Кшиштоф Ханке. Он объявил трагичную новость в социальных сетях. Что стало причиной ухода Респондека из жизни, пока неизвестно.

Кшиштоф появился на свет в Польше в 1969 году. Он начал актерскую карьеру с 1990-х, когда появился на большом экране, дебютировав в драме «Магнето». Также Респондек участвовал в съемках таких лент, как «Шпионы», «Меченый», «Правосудие Агаты» и других. В 1999 году он присоединился к кабаре. Последний раз артист выходил на сцену 10 декабря.

Ранее российский актер Сергей Пепеляев умер на 33-м году жизни. Он известен по фильму «Географ глобус пропил».