Остались трое детей: 37-летний боец ММА Александр Коломыцев умер во сне
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Чемпион России по К-1 и ММА, чемпион международного турнира по рукопашному бою Александр Коломыцев скоропостижно скончался на 38-м году жизни. Его сердце остановилось во сне, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, накануне кончины 37-летний чемпион прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы. Он остался в своей квартире один на ночь, а утром не вышел на связь.
Близкие стали переживать за бойца. После многократных телефонных звонков они вскрыли дверь и обнаружили бездыханное тело Александра.
У Коломыцева во сне остановилось сердце. На завтра, 3 апреля, запланирована церемония прощания со спортсменом. У покойного чемпиона ММА остались трое детей.
Ранее ушел из жизни южноафриканский экс-чемпион мира по боксу Дингаан Тобела. Бойцу на момент смерти было 57 лет.