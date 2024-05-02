Остались трое детей: 37-летний боец ММА Александр Коломыцев умер во сне

Чемпион России по К-1 и ММА, чемпион международного турнира по рукопашному бою Александр Коломыцев скоропостижно скончался на 38-м году жизни. Его сердце остановилось во сне, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, накануне кончины 37-летний чемпион прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы. Он остался в своей квартире один на ночь, а утром не вышел на связь.

Близкие стали переживать за бойца. После многократных телефонных звонков они вскрыли дверь и обнаружили бездыханное тело Александра.

У Коломыцева во сне остановилось сердце. На завтра, 3 апреля, запланирована церемония прощания со спортсменом. У покойного чемпиона ММА остались трое детей.

Ранее ушел из жизни южноафриканский экс-чемпион мира по боксу Дингаан Тобела. Бойцу на момент смерти было 57 лет.