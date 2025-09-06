Один из старейших актеров Аргентины: член труппы Luisa Vehil Франсиско Амброзиано ушел из жизни в 94 года

Франсиско Амброзиано, один из старейших актеров Аргентины, ушел из жизни. Ему было 94 года. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не известно.

По информации Российской газеты, о кончине артиста стало известно от представителей национального отраслевого профсоюза, членом которого он был в течение 70 лет. Они сообщили, что Амброзиано умер 5 сентября.

Франсиско родился 10 августа 1931 года. В первую очередь он известен как театральный актер — Амброзиано выступал в составе труппы Luisa Vehil. Известный аргентинец работал на одной сцене с рядом ведущих артистов. Также он принимал участие в постановках для юной аудитории.

