Осталась дочь, которая пошла по стопам отца: актер из фильма про Джеймса Бонда умер на 81-м году жизни

Мексиканский актер Эмилио Эчеваррия ушел из жизни. Он известен широкому кругу зрителей благодаря съемкам в одном из фильмов бондианы.

О смети актера сообщил Hollywood Reporter. По данным СМИ, Эчеваррия скончался на 81-м году жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

Эмилио играл в мексиканском кино. Его можно увидеть в таких фильмах, как «И твою маму тоже» и «Вавилон». Эчеваррия был трижды номинирован на премию «Ариэль.

Актер обрел еще большую популярность после съемок в картине про Джеймса Бонда. Он сыграл в фильме «Умри, но не сейчас», в котором снабжал главного героя, Пирса Броснана, информацией.

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