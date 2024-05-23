Основатель группы Train Чарли Коллин умер в 58 лет, поскользнувшись в душе

Музыкант и основатель группы Train Чарли Коллин умер в 58 лет из-за трагической случайности. Он поскользнулся в душе. Об этом сообщает издание ТМZ.

Информацию о смерти басиста подтвердила его сестра. Женщина рассказала, что Чарли присматривал за домом друга в Брюсселе. Он решила помыться, но упал в душе, получив травму, ставшую смертельной.

Когда именно скончался Коллин, пока неизвестно. Его обнаружили мертвым только тогда, когда хозяева дома вернулись спустя 5 дней.

Все близкие Чарли все еще шокированы его скоропостижной смертью. Его товарищи по группе выразили свои соболезнования в Сети и признались, что именно Коллин помог людям заметить их музыкальный коллектив. По их мнению, он навсегда останется легендой.

Ранее в Италии актер и бывший мафиозо Гаэтано ди Вайо погиб в 56 лет. Сообщалось, что он упал со скутера и получил несовместимые с жизнью травмы.