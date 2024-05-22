Был членом Каморры: знаменитый актер и бывший мафиозо Гаэтано ди Вайо трагически погиб

Актер кино и телевидения, продюсер, режиссер и сценарист Гаэтано ди Вайо погиб в 56 лет. Он получил несовместимые с жизнью травмы, упав со скутера, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Трагичный случай произошел с 15 на 16 мая. По данным журналистов, ди Вайо упал со скутера, а после попал в больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти актера, но в скором времени он скончался.

Ди Вайо заинтересовался искусством после того, как вышел из тюрьмы. До этого он был членом Каморры — неаполитанской преступной структуры, которая занимается наркотиками и грабежами. Сначала актер вступил в театральную группу, а потом основал свою продюсерскую компанию.

Ранее сообщалось, что сыгравшая в «Анне Карениной» и «Вие» Елена Муратова умерла в возрасте 92 лет. Она была супругой известного актера Раднэра Муратова.