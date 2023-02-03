О чем были последние слова актера «Универа», скончавшегося в 30 лет в полном одиночестве

Сегодня стало известно о смерти актера Сергея Корсика. 30-летний мужчина прославился благодаря роли в сериале «Универ». Как сообщает портал Regnum, за несколько месяцев до кончины он упорно боролся с пневмонией.

Трагедия произошла еще 16 января, однако информация просочилась в Сеть только сейчас. По решению сестры Сергея, его тело кремировали.

О последних днях жизни знаменитости рассказал его близкий друг. «Четыре месяца он лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня. Накануне смерти Сергей позвонил мне в последний раз и просил не навещать и не привозить продукты. Это были его последние слова», — высказался мужчина.

Редакция passion.ru выражает слова соболезнования всем близким и родным Сергея!