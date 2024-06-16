Основатель ансамбля «Праздник» Николай Рязанов умер после длительной болезни

В Бийске умер известный в Алтайском крае музыкант и основатель ансамбля «Праздник» городского Дворца культуры Николай Рязанов. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает издание «Наш Бийск».

Информации о том, где будет похоронен деятель культуры, не приводится.

За свою творческую деятельность Рязанов написал более 10 песен на стихи известных бийских поэтов, а также сделал аранжировку для 200 музыкальных произведений.

В 1978 году Николай Рязанов окончил Бийское музыкальное училище по классу баяна, а в 1987 году стал основателем ансамбля народных инструментов на базе клуба местного Сахарного завода.

В 1993 году возглавил детский ансамбль русской народной песни «Посиделки». В 1994 году также стал основателем ансамбля «Праздник», в составе которого представлял Бийск на праздновании 20-летия строительства БАМа.

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