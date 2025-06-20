Оскароносный сценарист «Последнего императора» Марк Пиплоу умер в 82 года

Умер сценарист, лауреат премии «Оскар», сотрудничавший с выдающимися режиссерами европейского кинематографа, Марк Пиплоу. Ему было 82 года.

Как сообщила семья Пиплоу британской газете The Guardian, он умер 18 июня во Флоренции после продолжительной болезни.

Пиплоу оставил яркий след в истории европейского кино. Родившись в 1943 году в Найроби в семье художников, он получил образование в престижном Оксфордском университете. Хотя изначально его интересовала документалистика, Марк разочаровался в этом жанре и переключился на написание сценариев, где и достиг настоящего успеха.

Прорыв в карьере Пиплоу произошел после работы над сценарием к культовой картине Микеланджело Антониони «Пассажир» (1975). Этот фильм стал одной из самых значимых работ десятилетия и принес сценаристу широкую известность.

В 1988 году Пиплоу достиг вершины своей карьеры, получив премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к исторической драме Бернардо Бертолуччи «Последний император».

Помимо сценарной работы, Пиплоу также проявил себя как режиссер, сняв три полнометражных фильма: «Победа», «Боязнь темноты» и «Самсон и Далила».

Ранее умер 91-летний актер бразильских сериалов «Клон» и «Тропиканка» Франсиску Куоку.