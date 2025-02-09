ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 09 февраля 2025, 19:31
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Ошибочно «похоронили» в пандемию: бирманский музыкант Мьянма умер в 68 лет

Ошибочно «похороненный» в пандемию музыкант Мьянма умер в 68 лет .
Ошибочно «похоронили» в пандемию: бирманский музыкант Мьянма умер в 68 лет

© freepik

Бирманский музыкант, певец и автор песен Наинг Мьянма, оказавший серьезное влияние на других артистов одноименной страны, скончался на 69-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мьянма, как сообщают журналисты, был одним из самых выдающихся музыкантов Юго-Восточной Азии. Главный его хит —Kabar Ma Kyay Bu.

В 2021 году в Сети появилась информация, что Наинг заразился коронавирусной инфекцией и скончался. Однако позже это опровергли. Оказалось, что музыкант действительно подхватил ковид, но позже вылечился.

В начале февраля этого года певец почувствовал недомогание дома. После этого Мьянма, страдающий ишемической болезнью сердца, скончался.

Ранее сообщалось о смерти аниматора легендарных мультфильмов Disney Джо Хейла. Ему было 99 лет.