Оригинальный басист хэви-метал-групп Angel Witch и Baphomet Кевин Риддлс умер от рака в возрасте 68 лет

Умер английский музыкант, оригинальный бас-гитарист хэви-метал-группы Angel Witch Кевин Риддлс. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артисту было 68 лет.

Музыкант скончался в больнице 4 июля, сообщает портал Loudersound. Вокалист и основатель коллектива Кевин Хейборн поделился печальным известием в своей соцсети, разместив прощальный пост.

Риддлс в 2001 году также основал группу Baphomet, на сайте которой тоже появился некролог.

«С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить всем вам о кончине единственного и неповторимого Кевина Риддлса, оригинального участника и басиста Angel Witch. Мы все совершенно опустошены», — написал коллектив.

Группа Angel Witch была сформирована в 1976 году в Лондоне. Музыканты стали одними из первопроходцев Новой волны британского хэви-метала (NWOBHM) на ровне с другими известными коллективами, такими как Iron Maiden, Saxon, Diamond Head и другими.

Кевин Риддлс присоединился к команде в самом начале ее пути, сменив первого басиста Барри Клементса, когда группа еще называлась Lucifer. Музыкант записал c Angel Witch их самый первый одноименный альбом.

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