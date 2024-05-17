«Опустошен»: неожиданно умер 47-летний дублер Криса Пратта из «Стражей Галактики»

Умер 47-летний дублер Криса Пратта из «Стражей Галактики» Тони МакФэрр. Внезапная смерть актера стала неожиданностью для всех, включая Криса, который выразил соболезнования в соцсетях. Об этом пишет зарубежное издание Deadline.

Источник утверждает, что мужчина умер внезапно, но причины не раскрываются. Известно лишь то, что его тело было обнаружено у него дома в Орландо. Артиста не стало 13 мая.

Тони обрел популярность благодаря тому, что стал дублером Криса Пратта в фильмах «Мир Юрского периода» и «Стражи Галактики. Часть 2». Кроме того, он выполнял трюки в фильме «Пассажиры».

Сам актер отреагировал на смерть двойника в соцсетях и опубликовал фотографии с ним. Мужчина оставил трогательное сообщение.

«Опустошен, узнав о потере моего друга и бывшего дублера. Мы вместе сняли несколько фильмов, играли в гольф, проводили бесконечные часы на съемочной площадке. Я никогда не забуду его стойкость», – написал звезда.

По воспоминаниям Криса, Тони был сильным и трудолюбивым человеком. Даже когда он получил рассечение на съемках, то после помощи врачей и установки скоб тут же вернулся на площадку.

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