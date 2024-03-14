Опознали по отпечаткам пальцев: американская актриса Робин Бернар найдена мертвой посреди поля

В США, штате Калифорния, был найден труп 64-летней актрисы Робин Бернар. Ее смогли опознать только по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает TMZ.

По некоторым данным, мертвая женщина находилась в поле, расположенном за ее домом в Сан-Хасинто. Однако есть также информация, что тело обнаружили внутри ее жилья. Как именно скончалась знаменитость, пока неизвестно. Ведется расследование. При этом о криминальной составляющей в деле не говорят. Полицейские отметили, что необходимые экспертизы для установления причины смерти могут занять несколько недель.

Отметим, что Бернар начала сниматься в кино с 1980-х годов. Известность к ней пришла после ролей в «мыльных операх». Зрителям она полюбилась благодаря героиням в «Главном госпитале» и «Мегрэ». Также уже в нулевых актриса снялась в подростковой драме «Голоса средней школы».

О том, болела ли Робин в последнее время и страдала ли от хронических заболеваний, пока неизвестно.

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