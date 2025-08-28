Опиралась на трость и попросила оставить наедине: вдова Ускова пришла на прощание с мужем

В Московском Центральном доме литераторов проходит церемония прощания с кинорежиссером Валерием Усковым. Вдова народного артиста Наталья Челобова вошла в зал в сопровождении женщины, опираясь на трость. Об этом сообщает 360.ru.

Советская актриса и диктор Центрального телевидения СССР Наталья Челобова попросила оставить ее наедине с мужем и склонилась над гробом.

Проводить режиссера в последний путь пришли многие звезды. Среди них была актриса Анна Снаткина. Она назвала Ускова самым сердечным и теплым человеком.

«Хотела бы вас поблагодарить вас, Валерий Иванович, за все, что вы сделали для артистов, за вклад в наш кинематограф», — сказала звезда.

Снаткина отдельно поблагодарила режиссера за свою самую лучшую роль в карьере в фильме «На солнечной стороне улицы».

Напомним, что о смерти Валерия Ускова стало известно 25 августа. Ему было 92 года. Валерий Иванович снимал кинокартины совместно с Владимиром Краснопольским. Благодаря их дуэту появились такие фильмы и сериалы, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.

