Оперная певица Мэй Абрахамс умерла за день до своего 95-летия

В Кейптауне умерла южноафриканская оперная певица Мэй Абрахамс. Она скончалась за день до своего 95-летия.

Официальная причина смерти артистки не раскрывается. Известно, что ее сердце остановилось вечером 5 мая.

Карьера Мэй Абрахамс началась в возрасте 19 лет, когда она дебютировала в качестве солистки-сопрано в оперетте.

В 1956 году она исполнила ведущую женскую партию в «Травиате» Верди. Примечательно, что это была первая опера, исполненная темнокожим составом на итальянском языке, сообщает Netwerk24.

После этого Абрахамс проснулась знаменитой и далее регулярно исполняла ведущие женские партии в центральных оперных постановках.

В 2005 году артистка завершила карьеру в связи с уходом на пенсию.

Ранее в Бразилии умер известный телеведущий, музыкальный продюсер, писатель и публицист Луис Антонио Мелло. В феврале ему исполнилось 70 лет. Он страдал от панкреатита и проходил лечение в больнице. Во время прохождения МРТ у журналиста внезапно остановилось сердце.