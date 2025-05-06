Лечился от панкреатита: у журналиста Луиса Антонио Мелло остановилось сердце во время МРТ

В Бразилии умер известный телеведущий, музыкальный продюсер, писатель и публицист Луис Антонио Мелло. В феврале ему исполнилось 70 лет.

Он страдал о т панкреатита и проходил лечение в больнице. Во время прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ) у журналиста внезапно остановилось сердце. Врачи е смогли его реанимировать и констатировали смерть.

Карьера Луиса Антонио Мелло началась в 1970 году, когда он устроился работать на радиостанцию в качестве музыкального диджея. Далее он стал заниматься музыкальными шоу на телевидении и даже курировал релизы Джанет Джексон и Эрика Клэптона.

Кроме того, Мелло написал книгу под названием «Руководство по выживанию в джунглях для журналистов», сообщает Аgencia Brasil.

Ранее умер бывший тренер петербургского хоккейного клуба СКА Валерий Цалпанов. Ему был 61 год.