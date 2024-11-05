«Она в лучшем мире»: умерла сестра легендарного певца Принса

4 ноября умерла певица Тайка Эвин Нельсон — сестра известного джазового музыканта Джона Л. Нельсона, известного под псевдонимом Принс Роджерс. Ей было 64 года.

Новость о смерти Тайки сообщили ее родные — сын, кузен и кузина. Подробности ухода из жизни артистки не уточняются.

«У нее был свой взгляд на вещи. Она в лучшем мире», — приводит The Sun слова двоюродной сестры певицы Шэрон Нельсон.

Тайка Нельсон родилась в США в штате Миннесота. Как и брат, она решила связать свою жизнь с музыкой. За свою карьеру она выпустила четыре альбома. Последнее ее публичное появление состоялось в 2018 году в Австралии. Исполнительница заявила, что хочет уйти на пенсию и посвятить время семье.

7 июня сестра Принса хотела дать прощальный концерт, но она не смогла выйти на сцену из-за плохого самочувствия.

Чтобы увековечить память брата, Тайка начала писать мемуары о нем и их семье. Певица обнаружила в себе писательские способности.

Ранее в возрасте 95 лет умер актер из «Форсажа» и «Магазинчика ужасов» Джонатан Хейз.