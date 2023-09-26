«Она предлагала»: Сергей Горох не взял деньги у Пугачевой на памятник Борису Моисееву

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что 27 сентября состоится открытие памятника артисту на Троекуровском кладбище. Скульптуру делали с учетом пожеланий певицы Аллы Пугачевой, которая всегда помогала музыканту при жизни. Однако от финансовой помощи певицы Горох отказался – решил взять все расходы на себя.

Об этом он рассказал сайту mk.ru.

«Я советовался с Аллой Борисовной Пугачевой. Я ей предлагал свои идеи, а она даже предлагала финансовую помощь. Но я от нее отказался…», - сообщил он.

Горох лично встречался с Пугачевой в Юрмале в июле, чтобы обсудить детали. Она дала «дельные советы», говорит директор покойного Моисеева.

В результате была сделана бронзовая скульптура певца в полный рост. За основу взяли фрагмент любимого танцевального номера Моисеева «Боль разлуки». Создателем памятника выступил скульптор Филипп Трушин.

Визит Пугачевой на открытие памятника Горох не обсуждал. Директор артиста пригласил брата певца, но ответа не последовало.

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