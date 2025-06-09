«Она не афишировала это»: раскрыта причина смерти актрисы из «Слова пацана» Потаповой

У актрисы из сериала «Слово пацана» Наталии Потаповой были проблемы со здоровьем. Перед смертью у нее открылось желудочное кровотечение. Об этом рассказала ее подруга и коллега Зоя Янышева в беседе с aif.ru.

По словам однокурсницы Потаповой, они дружили еще с института и постоянно общались. Перед кончиной актрисы приятельница позвонила ей. На проблемы Наталия не жаловалась, рассказывала, что собиралась на кастинг. Как отметила Янышева, артистка до последнего работала, никому не рассказывала о том, что плохо себя чувствовала.

«Смерть - это не про нее. До сих пор тяжело поверить. У нее были проблемы со здоровьем, она не афишировала это. Принимала обезболивающие. На этом фоне, как я понимаю, открылось желудочное кровотечение», - поделилась Потапова.

Напомним, что Наталия скончалась 7 июня. Ей было 73 года. Зрителям она знакома по проектам «Леди Макбет Мценского уезда», «Я объявляю вам войну», «Нелюбовь», «Пищеблок», «Слово пацана», «Петербургские тайны», «Склифосовский» и другим.

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