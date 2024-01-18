«Она была ярким представителем российской сцены»: народная артистка Алла Журавлева умерла в 86 лет

В возрасте 86 лет скончалась народная артистка РФ Алла Журавлева. Об этом сообщил Мурманский областной драматический театр.

В учреждении, где она служила с 1992 года, рассказали: «Алла Иосифовна ушла из жизни 18 января на 87-м году жизни, оставив незабываемый след в мире культуры и искусства».

Сообщение театра приводит ИА «Nord-News».

Коллектив вспоминает о Журавлевой: «Она была талантливой актрисой и ярким представителем российской сцены».

Коллеги отмечают «уникальный талант» и профессионализм актрисы, «множество незабываемых ролей» в театре и кино.

В 2017 году Журавлеву наградили «Золотой маской» за вклад в развитие театрального искусства.

Ранее сообщалось о смерти актера 83-летнего актера Владимира Кузенкова. Он умер 28 декабря 2023 года, но театр Ермоловой решил рассказать об этом 15 января. Причины смерти не уточнялись.