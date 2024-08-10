«Она была невероятным человеком»: умерла бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки

Бывший генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Воджицки скончалась на 57-м году жизни после двух лет борьбы с раком. О ее смерти написал в соцсети X (бывший Twitter) глава Google Сундар Пичаи.

Пичаи отметил, что Воджицки была очень важна для истории Google, и теперь трудно представить мир без нее.

«Она была невероятным человеком, лидером и другом, которая оказала огромное влияние на мир, и я один из бесчисленных сотрудников Google, кто стал лучше, узнав ее», — написал гендиректор компании.

Он выразил соболезнования семье Сьюзан, сказав, что коллегам будет очень не хватать Воджицки.

Сьюзан Воджицки стояла у истоков зарождения Google — она сдавала в аренду гараж основателям компании и выступала инициатором приобретения Google YouTube.

На посту гендиректора YouTube Воджицки пробыла с 2014 по 2023 годы. О своем уходе она объявила в феврале прошлого года.

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