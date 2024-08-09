Упал в метро и умер главный тренер клуба по американскому футболу «Спартак»

Умер главный тренер московской команды «Спартак» по американскому футболу Дэвид Аллен Фостер. Как сообщает Пятый канал, 45-летний мужчина упал в переходе столичного метро.

По данным источника, все произошло в переходе станции метро «Таганская». Дэвид упал, но его так и не смогли привести в сознание. Информацию о смерти тренера подтвердили в соцсетях клуба американского футбола «Спартак».

«За этот сезон для многих из нас он стал не только наставником и лидером, но и другом. Это трагическая утрата для каждого из нас. Скорбим», — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что команда понесла невосполнимую утрату.

Отмечается, что спортсмен был не только главным тренером московской команды американского футбола, но и выступал в качестве координатора нападения. Именно Дэвид Аллен Фостер смог помочь клубу пройти регулярный сезон чемпионата России без единого поражения.

Мужчина родился в Северной Каролине и ранее был на посту главного тренера в европейских клубах России, Сербии и Италии с 2018 по 2020 год.

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