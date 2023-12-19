Он ждал конца года: что гадалка предсказала Дмитрию Красилову перед смертью

Танцор и актер Дмитрий Красилов рассказывал, что гадалка предсказала ему «что-то интересное в конце года». «Пухляш» из клипа Little Big ждал перемен.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Издание брало интервью у Красилова в июне 2023 года. В нем артист сообщил, что имел опыт общения с гадалкой.

«Цыганка мне попыталась что-то нарассказывать», - вспоминал Красилов.

Однако потом женщина спросила, даст ли он денег, и была согласна на перевод по карте. Тот заявил, что не просил гадать.

На уточняющий вопрос, не обещала ли она проклянуть, танцор сказал: «Тьфу-тьфу-тьфу, пока все хорошо».

В завершение разговора Красилов раскрыл, что именно сообщила предсказательница: «Она сказала, что у меня в конце года будет что-то интересное. Поэтому ждем конца года».

Напомним, танцор ушел из жизни 18 декабря. Его нашли мертвым в московской квартире.