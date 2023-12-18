Умер «Пухляш» из клипов Little Big Дмитрий Красилов

Умер актер и танцор Дмитрий Красилов. Его тело нашли в московской квартире.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, ему стало плохо накануне, когда Красилов возвращался с работы.

Красилов уехал домой именно по причине плохого самочувствия. Позже он перестал выходить на связь.

Работодатель приехал к Красилову домой, но дверь не открыли. Он вызвал МЧС. Выломав дверь, они обнаружили тело танцора без признаков жизни.

Причина смерти не уточняется.

Красилов известен как «Пухляш» из клипов группы LittleBig. Он снялся в клипе Uno в роли танцующего толстячка. Ему было 29 лет.

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