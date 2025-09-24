«Он вслед за ней»: умерший актер Валерий Трифонов тяжело переживал уход жены
© Freepik
Заслуженный артист Краснодарского края Валерий Трифонов скончался в возрасте 78 лет. Он был вдовцом и тяжело переживал уход любимой жены.
Как рассказала в беседе с aif.ru коллега артиста Инга Аничкина, он постоянно беспокоился о супруге, звонил ей.
«Они так трепетно друг к другу относились… Когда Танечки не стало, мы, конечно, очень сильно переживали, в первую очередь, за Валерия Павловича, потому что они были как одно целое, которое взяли и вдруг разъединили…Ушла Танечка, теперь он вслед за ней», - сказала Аничкина.
Валерий Трифонов, которого называли «самым теплым Дедом Морозом Кубани», умер 23 сентября. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Ранее на 85-м году жизни умер перуанский актер из сериала «Просто Мария» Эрнан Ромеро.