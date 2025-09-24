На 85-м году жизни умер перуанский актер из сериала «Просто Мария» Эрнан Ромеро

Скончался известный латиноамериканский актер Эрнан Ромеро, известный по роли в сериале «Просто Мария». Ему было 84 года. О его смерти сообщает La Rebulica.

Дочь артиста подтвердила его кончину, добавив, что причиной стала недолгая болезнь. Что именно это за недуг, она не уточнила. Однако стало известно, что некоторое время назад из-за этого ему пришлось закончить карьеру.

Ромеро — знаменитый актер театра, кино и ТВ перуанского происхождения. Также он известен как певец и артист озвучки.

Впервые на сцене дебютировал в 1961-м году, на экране впервые появился в 1685-м. Снимался в Колумбии, Мексике, Венесуэле. На его счету множество наград.

За всю карьеру Эрнан Ромеро снялся в десятке проектов, как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. Самые известные проекты с его участием: «Просто Мария», «Мираж», «Мы все звезды», и многие другие.

