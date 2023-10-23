Он принадлежал дворянскому роду: скончался родственник писателя Антона Чехова

Кирилл Андреев, потомок дворянского рода Андреевых, скончался в Москве на 79-м году жизни. Среди родственников именитого жителя столицы РФ были известные личности, в том числе писатель Антон Чехов, передает ИА Регнум.

Мужчина ушел из жизни в своей квартире на Комсомольском проспекте. Потомка дворянского рода Андреевых не стало 11 октября, однако о трагичном событии стало известно только сейчас. В последнее время пенсионер сильно болел. Мертвым его обнаружила сестра, которая пришла в гости. По словам родственников, Андреев страдал от онкологического заболевания.

Потомок древнего дворянского рода появился на свет в Москве в 1945 году. После учебы и защиты научных работ он стал доцентом Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова и автором многочисленных методических разработок. Род Андреевых ведет свою историю с 1600 года. Родственниками умершего москвича являются известные поэты и писатели — среди них Антон Чехов.

Ранее стало известно о смерти актрисы Лидии Дымовой, которая сыграла черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино». Она скончалась на 87-м году жизни.