Советский и российский пианист, музыкальный педагог Евгений Левитан ушел из жизни. Артисту был 81 год. О случившемся сообщил музыкант Игорь Рощупкин. Он опубликовал пост, посвященный трагичному событию, у себя на странице во «ВКонтакте».

«Иногда в нашей жизни мы встречаем удивительных людей, которые никогда не становятся твоими учителями и наставниками на бумаге, но играют огромную роль в жизни. Таким для меня был и будет удивительный музыкант и человек — Евгений Александрович Левитан», — написал Рощупкин.

Евгений Александрович родился в 1943 году в блокадном Ленинграде в семье врачей. По линии матери он — племянник известного поэта Александра Введенского.

Левитан преподавал в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского с 1973 года. Он был заведующим кафедрой фортепиано. А в 2005 году он стал заведующим кафедрой фортепиано Челябинской государственной академии культуры и искусств. Более 20 учеников пианиста стали лауреатами международных конкурсов.

