Народный артист России Вячеслав Вершинин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

31 августа стало известно о смерти народного артиста РФ Вячеслава Вершинина. Ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.

Сергей Меняйло отметил вклад артиста в театральную деятельность и выразил соболезнования семье Вершинина.

«Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром им. Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей», — сказано в некрологе.

Вячеслав Вершинин родился 19 января 1942 года в Киргизской ССР. В 20 лет он поступил в Харьковский академический театр имени Тараса Шевченко. В 60-е артист переехал во Владикавказ.

