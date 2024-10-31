«Накануне обсуждали планы»: умер 44-летний журналист и фотограф Михаил Калянов

В Тюмени умер журналист и фотограф Михаил Калянов. Ему было 44 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, когда состоится церемония прощания и где будет похоронен представитель прессы.

«Нас покинул коллега, товарищ, друг. Накануне обсуждали планы — серию портретов. Говорили, что именно он сможет их сделать... Идеей Михаил загорелся. И — не успел», — приводит ИА Регнум слова директора медиахолдинга «Тюменская область сегодня» Илоны Гимпелевич.

В 2002 году Михаил Калянов окончил юридический факультетт Тюменского государственного института мировой экономики, управления и права, но в итоге связал свою жизнь с журналистикой. Он начал свою карьеру в молодежном журнале под названием «Дождь» и посвятил прессе 26 лет жизни.

В начале СВО журналист неоднократно выезжал на территорию новых регионов России.

Ранее умер заслуженный артист России Казбек Суанов, сыгравший Ильина в криминальной драме 1991 года «Курьер на Восток». Ему было 77 лет.