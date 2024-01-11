«Он неважно себя чувствовал»: режиссер Житинкин рассказал о состоянии Соломина за два дня до смерти

Театральный режиссер Андрей Житинкин высказался после ухода из жизни актера Юрия Соломина. Он рассказал aif.ru, как выглядел артист за два дня до смерти.

По словам Житинкина, Юрия Мефодьевич сильно переживал из-за происходящего в стране, однако старался не показывать это. Режиссер считает, что Соломин ушел из жизни как люди, которые все скрывают в себе, а внешне остаются невозмутимыми. За два дня до смерти актер приходил на читку пьесы, но уже тогда по нему было видно, что проблемы со здоровьем дают о себе знать.

«За два дня до инсульта Соломин пришел на читку пьесы - мы начинали спектакль "Мой нежный зверь" по "Драме по охоте" Чехова. Он неважно себя чувствовал, это было видно. Но он пришел посмотреть», — рассказал режиссер.

Ранее внучка актера Юрия Соломина нашла нужным сообщить детали смерти именитого дедушки. По ее словам, дедушка скончался во сне.