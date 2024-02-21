«Он не ожидал, что все произойдет так»: дочь Владимира Самсонова рассказала о последних днях жизни режиссера

Умерший режиссер и автор заставки программы «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Самсонов страдал обструктивной болезнью легких и постоянно использовал ингаляторы. Об этом сообщила его дочь Алена.

Подробности приводит ИА Регнум.

«У него была хроническая обструктивная болезнь лёгких. Он жил постоянно на ингаляторах. Ноги уже отказали», - рассказала Алена Самсонова.

Также стало известно, что режиссер попал в реанимацию, приехав на плановую профилактику.

«Он не ожидал, что всё произойдёт так. Мы хотели положить папу на две недели в больницу, чтобы ему там сделали капельницы, поправили здоровье. Но он оказался в реанимации», - поделилась Алена.

По словам родственницы, режиссер провел в реанимации несколько дней, потом его сердце остановилось.

Последнее время Самсонов передвигался на коляске, жил в поселке под Москвой. Дочь с мужем часто навещали его, режиссер ни в чем не нуждался.

«У него для работы и общения были айпады, айфоны, компьютеры, да и лечился он у самых хороших докторов не за счёт фонда анимации», - поделилась Алена.

Ранее мы писали о смерти режиссера, ему было 87 лет. Говорилось, что некоторое время назад Самсонов перенес операцию по удалению опухоли. Подробнее читайте здесь.