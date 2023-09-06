«Он намучился»: на лечение похороненного певца Максима Пастера уходило 30 тысяч в месяц

Мать умершего тенора Большого театра Максима Пастера Ольга рассказала, что у сына был наследственный диабет. Ежемесячно на лекарства семья тратила 30 тыс. рублей.

С родными Пастера пообщался сайт kp.ru.

По словам матери певца, тенор то худел, то набирал вес. Из-за диабета на ноге у Пастера образовались язвы.

«Он намучился, пел через боль… Ежемесячно уходило 30 тысяч только на лекарства от давления, диабета, трофических язв», - поделилась Ольга Николаевна.

В Махачкалу, где он скончался, тенор отправился с двоюродным братом – хотел отдохнуть у Каспийского моря и отвлечься от проблем. В результате Пастер умер в доме: пошел на кухню, и оторвался тромб, скончался мгновенно.

Отец Пастера, а также дедушка тоже умерли в результате диабета.

Напомним,47-летний тенор Большого театра скончался 1 сентября на отдыхе. Похороны прошли на Домодедовском кладбище.

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