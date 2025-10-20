«Он был золотым мальчиком»: 21-летний сын бывшего тренера по футболу сборной Англии погиб в ДТП на тракторе

Смертельное ДТП с участием сына бывшего тренера сборной Англии по футболу Стюарта Пирса произошло на проселочной дороге. 21-летний Харли разбился за рулем трактора и получил несовместимые с жизнью травмы, передает Daily Mail.

Авария с трагичным исходом произошла недалеко от дома семьи Пирсов в Уилтшире. У трактора, которым управлял молодой человек, лопнула шина, из-за чего спецтехника столкнулась с другим автомобилем.

Родители Харли прокомментировали его смерть. Они написали, что потрясены и убиты горем из-за случившегося.

«Он был золотым мальчиком с заразительной улыбкой, и эта шокирующая трагедия оставит огромную пустоту в сердцах тех, кому посчастливилось его знать. Мы гордимся тем, каким трудолюбивым и предприимчивым в сфере сельского хозяйства он был», — заявили близкие погибшего в ДТП британца.

Ранее сообщалось, что бразильская фэшн-блогер Луанна Араужо погибла в аварии в свой день рождения. Вместе с девушкой в салоне авто находился ее жених.