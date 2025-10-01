Бразильская фэшн-блогер Луанна Араужо с женихом погибли в ДТП в день ее 29-летия

Бразильская фэшн-блогер Луанна Араужо погибла вместе с женихом в день своего 29-го дня рождения в результате автокатастрофы. Об этом сообщает People.

Трагедия произошла 26 сентября на бразильском шоссе BR-116. Инфлюенсер находилась за рулем, когда ее автомобиль столкнулся с двумя другими машинами — с грузовиком, перевозившем овощи, и фурой. ДТП случилось примерно в два часа ночи.

Вместе с Араужо в автомобиле находились ее 36-летний жених Корбиниан Андреас Денглер и их общий друг, которому было 24 года. Прибывшие на место аварии экстренные службы признали всех троих мертвыми.

В больницу в критическом состоянии доставлен другой водитель. Спасатели извлекли его из обломков. Третий участник столкновения получил незначительные травмы.

Полиция проводит проверку с целью установки обстоятельств автокатастрофы.

Араужо, у которой более 92 000 подписчиков в соцсети, была известна своим контентом о моде и стиле жизни, советами по макияжу и видео с показом моделей.

