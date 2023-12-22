«Он был частью нашей души»: в Москве простились с Дмитрием Красиловым

На Троекуровском кладбище простились с танцором Дмитрием Красиловым. Об этом сообщает издание StarHit.

18 декабря стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Тело 29-летнего танцора обнаружили в его квартире в Москве. По предварительным данным, у Красилова был сердечный приступ.

22 декабря на Троекуровском кладбище состоялось прощание с артистом. Проводить его в последний путь пришли Стас Костюшкин, Елена Борщева, Нелли Ермолаева и многие другие знаменитости. Они единогласно заявляют, что Дмитрий был «крутым человеком», о котором «никто ничего плохого» не скажет.

«Не все были у него дома, не у всех был его номер телефона, но мы всегда были рады его видеть. Он был частью нашей души. Мы потеряли часть себя», — высказалась подруга танцора.

Знакомые Красилова сообщили, что в траурный день им не хочется плакать: умершего «нужно вспоминать со светлыми чувствами».

«У многих уже и слезы закончились», — резюмировала приятельница Дмитрия.

Ранее сообщалось о том, что 29-летний танцор Дмитрий Красилов за два дня до смерти получил в подарок гроб. Подробности смотрите в этой статье.