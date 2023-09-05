«Он был бесстрашен»: умер создатель сериала «Чертова служба в госпитале Мэш» Роберт Клейн

Стало известно о смерти американского режиссера, сценариста и продюсера Роберта Клейна. Его считают одним из создателей популярного сериала «Чертова служба в госпитале Мэш», который выходил с 1972 по 1983 гг. Об этом сообщает газета Variety.

Звезда скончался в своем доме в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния в 81-летнем возрасте. Коллеги говорят, что у Роберта был комедийный склад ума, благодаря которому он мог проникнуть все глубже и добраться до истины. Именно это выделяло режиссера из толпы.

«У большинства людей в голове есть цензор, благодаря которому они знают, как далеко могут зайти. У Роберта не было цензора. Он был бесстрашен», — поделился мыслями его друг, актер Роб Райнер.

Напомним, что Роберт Клейн написал сценарии для комедий «Уик-энд у Берни» (1989) и «Где Поппа?» (1970). Также он работал над картинами – «Твоя неверная» (1984) и «Предки» (1992).

Ранее мы писали о смерти актера Анджея Заячковского. 86-летний мужчина скончался в Варшаве. Как режиссер он получил известность в 80-е годы после выхода ленты «Рабочие 80». Фильм был удостоен ряда международных наград. СМИ пока молчат о причине смерти знаменитости.