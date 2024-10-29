«Он болел»: умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

29 октября скончался участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. Он защищал интересы знатоков. По словам магистра игры, Александра Друзя, Черемисинов болел.

Черемисинов скончался в возрасте 55 лет. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале игры.

Он 7 лет защищал интересы игроков и разбирался в сложных ситуациях. Вручал «Хрустальный атом».

Александр Друзь заявил, что Черемисинов «был хорошим, достойным, разумным человеком» и разбирался в процессе.

«Он болел, его заменили на предпоследних играх», - рассказал магистр игры RTVI.

После выхода программы 13 октября зрители стали интересоваться, куда пропал Черемисинов. В одном из комментариев говорилось, что у него онкология, участник игры в больнице.

Пока же официально не сообщается, что стало причиной смерти.

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