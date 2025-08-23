«Он без нее не мог. Машенька подарила ему счастье»: вдову Юрия Бутусова поддержали на прощании с режиссером

Погибший в Болгарии театральный режиссер Юрий Бутусов не мог жить без своей жены Марии. Об этом на прощании с деятелем культуры заявил его коллега Алексей Бородин и выразил соболезнования вдове. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

23 августа в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась церемония прощания с трагически погибшим Юрием Бутусовым. Особенно тяжело утрату переживает вдова режиссера — на протяжении всего траурного мероприятия Мария сидела в зале, сдерживая слезы, и лишь в конце вышла на сцену. Коллеги покойного знают, как он любил супругу, которую встретил уже в зрелом возрасте.

Вспоминая об отношениях пары, Алексей Бородин отметил, что они были счастливы вместе, и Юрий Бутусов буквально не мог жить без жены. Режиссер не стал скрывать: уход коллеги стал невосполнимой утратой для культуры.

«Он без нее не мог. Это какое-то счастье, Машенька, что Вы появились в его жизни и подарили ему огромное-огромное счастье, которым он был переполнен. <…> Это потеряла невозможная. <…> Ничего не меняется, кроме этого отчаяния, что все так случилось», — заявил режиссер.

Актриса Александра Урсуляк назвала случившееся большим испытанием и поддержала безутешную вдову: «Маша, ты можешь во всем рассчитывать на нас. Ты очень красивая женщина». По словам артистки, в последний раз она виделась с Юрием Бутусовым осенью 2024 года. Тогда и удалось поговорить, но она «уже не надеялась» играть в его спектаклях.

«Сейчас для меня мало, что изменилось. Я общаюсь с ним так же, как и прежде. Мы постоянно в диалоге. Он во мне живет как некая совесть. И эту совесть надо беречь», — подчеркнула Александра Урсуляк.

Напомним, 63-летний Юрий Бутусов погиб 9 августа во время отдыха в Созополе (Болгария). Режиссер утонул в Черном море, его унесло волной. Тело деятеля культуры обнаружили в 33 км от места пропажи — в Бургасе на юго-востоке страны. В разные годы он работал в ведущих театрах России, был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета и главным режиссером Театра имени Е.Б. Вахтангова.

Ранее актер Максим Матвеев сообщил, что утонувший в море Юрий Бутусов все время бросал себе вызов.