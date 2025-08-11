Максим Матвеев сообщил, что утонувший в море Бутусов все время бросал себе вызов

Максим Матвеев сообщил, что утонувший в море Юрий Бутусов все время бросал себе вызов. Актер прокомментировал смерть режиссера в соцсети.

Юрий Бутусов погиб в Болгарии во время купания в море: режиссера унесло волной. В личном блоге Максим признался, что во многом обязан умершему. Он вспомнил о совместной работе с Юрием и полученном опыте, который помог ему в карьере. По словам Матвеева, Бутусов любил бросать вызов себе как в профессиональной сфере, так и в жизни. Эта черта, по мнению актера, привела режиссера к смерти.

«Все время бросал вызов себе, материалу, артисту, зрителю... Бросал вызов стихии... Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было еще очень много всего! Очень жаль! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем! После ваших спектаклей забываешь о себе!» — написал Максим.

Также на смерть Юрия отреагировала Елизавета Боярская. Актриса опубликовала два черно-белых снимка со спектаклей режиссера. По словам Боярской, благодаря постановкам Юрия она поняла, что хочет выступать в театре.

«Мне было 15 лет, когда я увидела «В ожидании Годо» и «Калигула». Тогда я поняла, что хочу связать свою жизнь с театром. Покойтесь с миром, Юрий Николаевич», — отметила она.

Ранее эксперт Михаил Заимов объяснил, почему режиссер Бутусов не смог выплыть из моря. Подробности читайте в этой новости.