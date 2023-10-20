18:09, 20 октября 2023
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Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова попала в больницу и умерла в реанимации
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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в 58 лет. По словам супруга погибшей, она скончалась в реанимации.
Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
15 октября Резцова была доставлена в больницу. 19 числа она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Что стало причиной госпитализации спортсменки, неизвестно.
Резцова дважды брала золото Олимпиады в 1992 и 1994 годах. Один раз выиграла лыжные гонки: это случилось на Олимпийских играх в 1988 году. В 2000-м она завершила спортивную карьеру.
Ранее сообщалось о смерти актрисы и певицы Розы Калашниковой. Она скончалась в 59 лет. Калашникова известна по советским фильмам для детей «Меняю собаку на паровоз», «Чудак из пятого Б».
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия КараеваТеги: