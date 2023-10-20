Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова попала в больницу и умерла в реанимации

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в 58 лет. По словам супруга погибшей, она скончалась в реанимации.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

15 октября Резцова была доставлена в больницу. 19 числа она умерла в реанимации, не приходя в сознание. Что стало причиной госпитализации спортсменки, неизвестно.

Резцова дважды брала золото Олимпиады в 1992 и 1994 годах. Один раз выиграла лыжные гонки: это случилось на Олимпийских играх в 1988 году. В 2000-м она завершила спортивную карьеру.

Ранее сообщалось о смерти актрисы и певицы Розы Калашниковой. Она скончалась в 59 лет. Калашникова известна по советским фильмам для детей «Меняю собаку на паровоз», «Чудак из пятого Б».