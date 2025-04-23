Охрана увела женщину, которая пыталась сделать селфи с покойным Церетели в гробу

На прощании с Зурабом Церетели охране пришлось уводить женщину, которая пыталась сделать селфи с покойным в гробу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

23 апреля в Москве, в храме Христа Спасителя проходило прощание со скульптором. Зурабу Церетели был 91 год. Похоронят монументалиста 26 апреля в Тбилиси рядом с могилой первой супруги Инессы Александровны.

Родственники, друзья и поклонники собрались почтить память знаменитости. Но произошел инцидент. Как оказалось, одна из женщин хотела сделать фотографию с покойным мужчиной в гробу. Ее увела охрана.

На прощании присутствовала избранница Зураба Константиновича Татьяна Кочемасова. Она младше его на 45 лет. У них были отношения, но они их не узаконили. Отмечается, что женщина была в черном и еле держалась. Она не могла скрыть заплаканные глаза и выглядела уставшей. В окружении сообщили, что она убита горем.

Ранее мы писали о том, что 90-летняя актриса Софи Лорен принесла соболезнования родным Зураба Церетели.