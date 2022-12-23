Охрана на Ваганьковском кладбище рассказала о загадочных явлениях у могилы Джуны

На могиле целительницы Джуны Давиташвили на Ваганьковском кладбище заметили странности. Кладбищенские сторожа стали бояться этого места.

По их словам, однажды на могильной фотографии появилась полоска. В другой раз на надгробье оказался кусок красной ткани.

Было и такое, что на том месте проявлялся темный силуэт с длинными волосами.

Напомним, Джуна умерла в возрасте 65 лет. Ее похоронили рядом с сыном.

Целительница не находила себе места после смерти ребенка в 2001 году. Спустя 3 месяца после погребения она приехала на кладбище, с помощью могильщиков раскопала захоронение и открыла гроб. Затем Джуна отрезала у сына прядь волос.

Ранее сообщалось о погроме на могиле певца Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище.