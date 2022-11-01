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17:27, 01 ноября 2022
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Посетитель запечатлел погром на могиле Бориса Моисеева

Посетитель запечатлел погром на могиле Бориса Моисеева

Спустя месяц после похорон певца Бориса Моисеева на его могиле на Троекуровском кладбище запечатлели погром. Посетитель снял подгнившие цветы и венки, поваленные ветром.

Состояние могилы оставляет желать лучшего. Место, где покоится исполнитель, выглядит неухоженным.

Моисеев умер 27 сентября в Москве после трех инсультов. Ему было 68 лет.

Прощание организовали с размахом, а на гроб было потрачено почти 230 тыс. рублей. На церемонию приехали певицы Лолита и Алена Лапина, музыканты Николай Басков и Сергей Пенкин, а также другие селебрити.

ФОТО: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

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