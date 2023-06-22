Охапки белых роз и венки с надписью «любимой»: как выглядит могила 51-летней жены миллиардера Сергея Галицкого

В Сети сообщили о смерти 51-летней жены краснодарского миллиардера Сергея Галицкого Виктории. Появились фото и видео с кладбища, где расположена ее могила – на деревянном кресте указаны имя Виктория Николаевна Галицкая и даты рождения и смерти.

На табличке сказано, что женщина скончалась 14 июня. То же самое сообщили СМИ. По данным журналистов, Виктория умерла в Италии, где проходила лечение. Позже ее тело доставили в Россию и похоронили.

На видео с кладбища, где покоится жена Галицкого, видны охапки белых роз на могиле, захоронение усыпано светлыми камнями. За могилой установлены белые венки с надписями «любимой», «любимой доченьке», «не забудем». Захоронение расположено в том месте, где покоятся и другие представители семьи Галицких.

О болезни Виктории стало известно два года назад. Точно не подтверждено, но говорится, что у нее была онкология. Впрочем, и сам бизнесмен лечился от этого недуга. Семья обращалась к специалистам в России и в Италии.

Напомним, пара жената с 1995 года. В семье растет единственная дочь. Известно, что предприниматель взял фамилию жены – до брака он был Арутюняном. На сегодняшний день Галицкий входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.