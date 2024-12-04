Ограды нет, портрет «лицом вниз»: как сейчас выглядит могила звезды фильма «Любовь и голуби» Нины Дорошиной

Могила народной артистки РСФСР, звезды фильма «Любовь и голуби» Нины Дорошиной оказалась заброшена. На месте захоронения нет ограды, а портрет артистки нашли валяющимся «лицом вниз».

Могилу актрисы посетил видеоблогер Андрей Флор. Он опубликовал соответствующее видео.

Дорошина умерла в 2018 году в возрасте 83 лет. Ее похоронили в семейной могиле рядом с родителями. Известно, что актриса дважды была замужем, но детей не родила.

Видеоблогер пришел на могилу с букетом белых хризантем. Они и стали единственным украшением заброшенной могилы.

На могиле можно увидеть отсутствие ограды, а также серость и грязь. Один из портретов валялся лицом вниз. Портрет поменьше лежал в разбитой стеклянной рамке. Фрол поправил фотографии актрисы, поставил в вазу принесенный букет, а также сложил разбросанные искусственные цветы.

«Хочется верить и надеяться, что кто-нибудь из друзей, коллег или родственников придет в такую красивую дату 90 лет на могилу Нины Михайловны. Вы видели, в каком состоянии изначально была могила Дорошиной», - произнес видеоблогер.

Ранее он рассказал, что с могилы актрисы Светланы Светличной, похороненной 20 ноября на Троекуровском кладбище, исчез портрет.