Актер Рязанского театра драмы Геннадий Киселев умер на 73-м году жизни

2 марта умер ветеран сцены Рязанского театра драмы Геннадий Киселев. Ему было 72 года, сообщили в пресс-службе учреждения.

Геннадий Киселев окончил с красным дипломом Саратовское театральное училище. В Рязанский театр драмы он приехал по распределению и посвятил ему всю творческую жизнь.

Когда-то актер играл главные роли в театре, но в силу разных обстоятельств он стал редко появляться на сцене. При этом Геннадий Киселев не сидел без дела: готовил чтецкие программы, с которыми выступал на конкурсах, ярко и темпераментно читал произведения великих писателей и поэтов.

«Он ярко, темпераментно читал Пушкина, Шукшина, Достоевского, Есенина, стихи рязанских поэтов», — пояснили в драмтеатре.

Ранее на 85-м году жизни умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко.